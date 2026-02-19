ЄС готує жорсткий ультиматум Кремлю: що хоче отримати за мирну угоду щодо України

Європейський Союз має намір досягти повного виведення російських військ з Білорусі, Грузії, Вірменії та невизнаного Придністров'я в рамках майбутньої мирної угоди щодо України. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дипломатичні джерела.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Відповідний документ підготувала глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас та розповсюдила його серед країн-членів союзу. У ньому викладено ключові вимоги до Москви, які можуть стати частиною переговорного процесу за посередництва США.

Йдеться не лише про виведення російських військових контингентів, а й про скорочення чисельності армії РФ, виплату репарацій та проведення внутрішніх політичних реформ. У ЄС визнають, що список умов має "максималістський характер" і є дзеркальною відповіддю на жорсткі вимоги Москви до Києва.

Серед ключових пунктів – заборона визнання окупованих територій, їх демілітаризація та взаємне скорочення військової присутності. Також ЄС вимагає припинення кібератак, диверсій, втручання у вибори та поширення дезінформації.

Особливу увагу приділено безпеці регіону. У документі зазначено, що російська військова присутність має бути повністю припинена у Білорусі, Молдові, Грузії та Вірменії. Крім того, ЄС вимагає відмовитися від розміщення ядерної зброї за межами РФ.

Окремим блоком йдуть вимоги відповідальності: Росія має виплатити компенсації Україні та європейським державам, звільнити політв'язнів, повернути депортованих цивільних та забезпечити вільні вибори під міжнародним контролем.

Документ уже обговорюється на рівні дипломатів та міністрів закордонних справ ЄС. У Брюсселі наголошують, що досягнення миру неможливе без конкретних кроків Москви, і Європа готова домагатися цього не лише дипломатією, а й подальшим тиском.

