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ЕС готовится к прекращению санкций против России: детали

Евросоюз готовится к блокировке Венгрией антироссийских санкций

сегодня, 14:02
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Кравцев Сергей

В Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций против ЕС, и действие санкционных пакетов с 16 марта прекратится. Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".

ЕС готовится к прекращению санкций против России: детали

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что речь идет об индивидуальных ограничительных мерах, среди них – ограничение на въезд в ЕС для отдельных граждан и замораживание активов для граждан и предприятий. Действующие санкции действуют только до 15 марта 2025 года, и если их не продлить, то с 16 марта 2025 года ограничения де-юре прекратят действовать.

Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь может идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

В материале говорится, что даже при таком негативном сценарии будет определенный временной лаг для того, чтобы достичь запоздалой договоренности с Венгрией о продлении санкций. В этом поможет брюссельская бюрократия и десятки процедур, которые надо формально осуществить, чтобы россияне получили доступ к замороженным средствам.

Если Венгрия продолжит блокировать продление санкций до 15 марта включительно – будет объявлено, что дискуссия об окончательном решении вносится в повестку дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которая состоится в понедельник, 17 марта. А уже там министры 26 государств ЕС будут искать, как давить на Венгрию, чтобы она согласилась на пролонгацию санкций.

"Индивидуальные санкции против России будут продлены в понедельник, 17 марта, во время заседания Foreign Affairs Council – органа, который отвечает непосредственно за возобновление санкционных режимов и утверждает эти решения", – заявил один из европейских дипломатов. 

Он добавил, что "еще есть время для переговоров и дискуссий".

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