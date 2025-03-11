ЕС готовится к прекращению санкций против России: детали

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Кравцев Сергей
В Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций против ЕС, и действие санкционных пакетов с 16 марта прекратится. Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП".
Санкции против России. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что речь идет об индивидуальных ограничительных мерах, среди них – ограничение на въезд в ЕС для отдельных граждан и замораживание активов для граждан и предприятий. Действующие санкции действуют только до 15 марта 2025 года, и если их не продлить, то с 16 марта 2025 года ограничения де-юре прекратят действовать.
Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь может идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.
В материале говорится, что даже при таком негативном сценарии будет определенный временной лаг для того, чтобы достичь запоздалой договоренности с Венгрией о продлении санкций. В этом поможет брюссельская бюрократия и десятки процедур, которые надо формально осуществить, чтобы россияне получили доступ к замороженным средствам.
Если Венгрия продолжит блокировать продление санкций до 15 марта включительно – будет объявлено, что дискуссия об окончательном решении вносится в повестку дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которая состоится в понедельник, 17 марта. А уже там министры 26 государств ЕС будут искать, как давить на Венгрию, чтобы она согласилась на пролонгацию санкций.
Он добавил, что "еще есть время для переговоров и дискуссий".
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