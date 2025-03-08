Бывший советник Трампа рассказал, что скрывается за угрозами новых санкций против РФ

Экс-советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон считает угрозы санкциями президента США в адрес России пустыми и говорит, что так глава Белого дома якобы пытается продемонстрировать "баланс" в отношении Украины и РФ. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Болтон высказал в эфире CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Болтон отметил, и сам Трамп, и Путин прекрасно понимают, что угрозы американского президента ввести санкции и тарифы против РФ являются "абсолютно пустыми".

"Он (Трамп – ред.) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах", – сказал Болтон.

Анализируя угрозы Дональда Трампа, Джон Болтон отметил, что российский импорт в США за 2024 год составил чуть менее 3 млрд долларов, что является мизерным по сравнению с объемом торговли Соединенных Штатов с остальным миром.

Он подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения объем российского импорта в США сократился на 90%.

"Поэтому тарифы не имеют никакого смысла", – сказал Болтон.

Относительно потенциальных новых санкций, Болтон отметил, что Россия успешно научилась обходить ограничения, особенно финансовые.

"Я думаю, Путин прекрасно понимал, что эта угроза была абсолютно пустой", – подытожил бывший советник Дональда Трампа.

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