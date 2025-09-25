logo

BTC/USD

111715

ETH/USD

4011.98

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС готовится к возвращению украинских беженцев: какой план разработал
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС готовится к возвращению украинских беженцев: какой план разработал

Совет Европейского Союза определил предстоящие шаги для украинцев в ЕС: переход на другие правовые статусы, ознакомительные визиты на дом, программы добровольного возвращения после 2027 года

25 сентября 2025, 11:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз разрабатывает правила завершения временной защиты для украинских беженцев. План рассчитан на поэтапный переход к легальному проживанию или возвращению домой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС.

ЕС готовится к возвращению украинских беженцев: какой план разработал

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В документе говорится, что временная защита для украинцев в странах Евросоюза действует до 4 марта 2027 года. Этот статус был введен в марте 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины и несколько раз продлевался.

Совет ЕС отмечает, что защита носит временный характер, поэтому необходимо заранее подготовить условия для ее завершения. План предусматривает плавный и координированный переход, учитывающий как возможности Украины, так и потребности беженцев.

В документе указано, что многие граждане Украины уже интегрировались в странах ЕС, выучили языки, устроились на работу и отдали детей в школы. Власти стран-членов должны создавать возможности для перехода таких людей на национальные разрешения на проживание.

Речь идет о видах на жительство на основании трудоустройства, обучения, научных исследований, семейных обстоятельств или других причин. ЕС рекомендует предоставлять беженцам полную информацию о правах и преимуществах этих статусов.

ЕС подчеркивает, что возвращение в Украину должно происходить постепенно и добровольно. Для этого будут разработаны специальные программы, в которых приоритет отдается поддержке реинтеграции в общины на территории Украины.

Программы должны включать помощь в поиске жилья, доступ к медицинским услугам и базовой инфраструктуре. Финансирование таких инициатив может осуществляться за счет фондов ЕС и при поддержке международных организаций.

При этом говорится, что для украинцев с детьми предусмотрены особые условия. Если ребенок посещает школу в одной из стран ЕС, родители смогут остаться до окончания учебного года.

Также отдельное внимание будет уделено людям с особыми потребностями. Их легальное проживание в ЕС будет продлено до момента, когда Украина сможет предоставить необходимую поддержку.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ЕС хватаются за голову из-за наплыва украинских беженцев: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12015-2025-INIT/en/pdf
Теги:

Новости

Все новости