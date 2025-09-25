ЄС готується до повернення українських біженців: який план розробив

Європейський Союз розробляє правила завершення тимчасового захисту для українських біженців. План розрахований на поетапний перехід до легального проживання чи повернення додому. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

У документі йдеться про те, що тимчасовий захист для українців у країнах Євросоюзу діє до 4 березня 2027 року. Цей статус було запроваджено у березні 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України та кілька разів продовжувався.

Рада ЄС зазначає, що захист має тимчасовий характер, тому необхідно заздалегідь підготувати умови для його завершення. План передбачає плавний та координований перехід, що враховує як можливості України, так і потреби біженців.

У документі зазначено, що багато громадян України вже інтегрувалися у країнах ЄС, вивчили мови, влаштувалися на роботу та віддали дітей до шкіл. Влада країн-членів повинна створювати можливості для переходу таких людей на національні дозволи на проживання.

Йдеться про види на проживання на підставі працевлаштування, навчання, наукових досліджень, сімейних обставин чи інших причин. ЄС рекомендує надавати біженцям повну інформацію про права та переваги цих статусів.

ЄС наголошує, що повернення в Україну має відбуватися поступово та добровільно. Для цього будуть розроблені спеціальні програми, в яких пріоритет надається підтримці реінтеграції до громад на території України.

Програми повинні включати допомогу в пошуку житла, доступ до медичних послуг та базової інфраструктури. Фінансування таких ініціатив може здійснюватися за рахунок фондів ЄС та за підтримки міжнародних організацій.

При цьому йдеться, що для українців із дітьми передбачено особливі умови. Якщо дитина відвідує школу в одній із країн ЄС, батьки зможуть залишитись до закінчення навчального року.

Також окрема увага буде приділена людям із особливими потребами. Їхнє легальне проживання в ЄС буде продовжено до моменту, коли Україна зможе надати необхідну підтримку.

