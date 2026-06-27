ЕС готовится лишить Москву возможности финансировать войну: что требуют страны Балтии

Страны Балтии требуют от Европейского союза ускорить введение полного запрета на импорт российской нефти, считая, что доходы от экспорта энергоресурсов продолжают финансировать войну России против Украины.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Как сообщает Financial Times, министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы во время встречи в Брюсселе призвали Еврокомиссию без дальнейших задержек представить план постепенного прекращения закупок российской нефти.

Первоначально соответствующее предложение планировали вынести на рассмотрение еще 15 апреля, однако обсуждение было неожиданно отложено. По данным издания, одной из причин стала нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и связанные с ней риски для мирового энергетического рынка.

Несмотря на это, в Польше убеждены, что решение нельзя откладывать. Заместитель министра энергетики Войцех Врохна заявил, что Варшава выступает за введение запрета уже до конца нынешнего года. По его словам, европейским странам придется принять возможное повышение цен как плату за окончательное избавление от энергетической зависимости от России.

Вместе с тем в Евросоюзе понимают, что добиться единой позиции будет непросто. Наиболее жесткое сопротивление могут оказать Венгрия и Словакия, экономика которых по-прежнему существенно зависит от поставок российской нефти. Дополнительные опасения вызывают возможные последствия для стоимости топлива и конкурентоспособности европейской промышленности.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен после встречи отметил, что ситуация на мировом нефтяном рынке постепенно стабилизируется, однако признал: даже после принятия решения Европе понадобятся месяцы для нормализации нефтяного рынка и несколько лет – для полного отказа от российского газа.

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