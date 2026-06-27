logo_ukra

BTC/USD

60274

ETH/USD

1581.42

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС ЄС готується позбавити Москву можливості фінансувати війну: що вимагають країни Балтії
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС готується позбавити Москву можливості фінансувати війну: що вимагають країни Балтії

Литва, Латвія та Естонія закликають прискорити відмову від російської нафти, незважаючи на побоювання зростання цін у Європі

27 червня 2026, 10:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країни Балтії вимагають від Європейського союзу прискорити запровадження повної заборони імпорту російської нафти, вважаючи, що доходи від експорту енергоресурсів продовжують фінансувати війну Росії проти України.

ЄС готується позбавити Москву можливості фінансувати війну: що вимагають країни Балтії

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times, міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви під час зустрічі у Брюсселі закликали Єврокомісію без подальших затримок подати план поступового припинення закупівель російської нафти.

Спочатку відповідну пропозицію планували винести на розгляд ще 15 квітня, проте обговорення несподівано було відкладено. За даними видання, однією із причин стала нестабільна ситуація на Близькому Сході та пов'язані з нею ризики для світового енергетичного ринку.

Незважаючи на це, у Польщі переконані, що рішення не можна відкладати. Заступник міністра енергетики Войцех Врохна заявив, що Варшава виступає за запровадження заборони вже до кінця цього року. За його словами, європейським країнам доведеться прийняти можливе підвищення цін як плату за остаточне рятування від енергетичної залежності від Росії.

Водночас у Євросоюзі розуміють, що досягти єдиної позиції буде непросто. Найбільш жорсткий опір можуть надати Угорщина та Словаччина, економіка яких, як і раніше, істотно залежить від постачання російської нафти. Додаткові побоювання викликають можливі наслідки вартості палива та конкурентоспроможності європейської промисловості.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен після зустрічі зазначив, що ситуація на світовому нафтовому ринку поступово стабілізується, проте визнав: навіть після ухвалення рішення Європі знадобляться місяці для нормалізації нафтового ринку та кілька років – для повної відмови від російського газу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна розпочала масштабну операцію зі виснаження армії РФ: у США розкрили деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/573aa813-43c1-4c2c-aa1d-72f05af960ab
Теги:

Новини

Всі новини