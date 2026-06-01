ЕС готовится перекрыть газовый маршрут Кремля, если бы не один нюанс: что спасает российский флот

Несмотря на ужесточение санкционной политики Евросоюза и публичное недовольство властей Дании, одна из крупнейших европейских верфей продолжает обслуживать суда, обеспечивающие экспорт российского сжиженного газа. Речь идет о датской компании Fayard, которая остается единственной площадкой в ЕС, принимающей для ремонта и технического обслуживания специализированные танкеры класса Arc7.

Как сообщает Financial Times, именно эти ледокольные суда играют критически важную роль в работе российского проекта "Ямал СПГ". Они перевозят сжиженный природный газ из арктических регионов России в порты Северо-Западной Европы и других направлений. Благодаря усиленной конструкции такие танкеры способны самостоятельно преодолевать сложные ледовые условия, что делает их незаменимыми для российского газового экспорта.

По данным экологической организации Urgewald, уже этим летом шесть из пятнадцати действующих судов Arc7 должны пройти плановое обслуживание на верфи Fayard. Для операторов флота это особенно важно, поскольку с 2027 года вступает в силу запрет ЕС на обслуживание российских судов, связанных с подсанкционными энергетическими проектами. Одновременно Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского газа.

Ситуация вызывает политические споры в самой Дании. Премьер-министр страны Метте Фредериксен ранее заявляла, что продолжение сотрудничества с газовым флотом России выглядит непонятным и должно быть прекращено. Однако проблема заключается в том, что действующее законодательство пока не запрещает такие услуги, поэтому власти не имеют прямых механизмов воздействия на компанию.

На фоне этого другие европейские игроки уже дистанцируются от российских проектов. Нидерландская группа Damen прекратила обслуживание танкеров Arc7 на своей французской верфи еще в прошлом году, объяснив решение внешнеполитической позицией Нидерландов. Более того, в отношении компании продолжается расследование по подозрению в возможном нарушении санкционного режима.

Дополнительное давление на российский энергетический сектор усиливает Великобритания, которая недавно объявила о запрете морских услуг для судов, работающих в интересах российской экономики. Таким образом, окно возможностей для газового флота Кремля постепенно закрывается, однако до вступления новых ограничений в силу отдельные европейские компании продолжают оставаться важным элементом логистической цепочки Москвы.

