ЄС готується перекрити газовий маршрут Кремля, якби не один нюанс: що рятує російський флот

Незважаючи на посилення санкційної політики Євросоюзу та публічне невдоволення влади Данії, одна з найбільших європейських верфей продовжує обслуговувати судна, які забезпечують експорт російського зрідженого газу. Йдеться про данську компанію Fayard, яка залишається єдиним майданчиком у ЄС, що приймає для ремонту та технічного обслуговування спеціалізовані танкери класу Arc7.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times, саме ці криголамні судна відіграють критично важливу роль у роботі російського проекту "Ямал СПГ". Вони перевозять скраплений природний газ з арктичних регіонів Росії до портів Північно-Західної Європи та інших напрямів. Завдяки посиленій конструкції, такі танкери здатні самостійно долати складні льодові умови, що робить їх незамінними для російського газового експорту.

За даними екологічної організації Urgewald, вже цього літа шість із п'ятнадцяти діючих судів Arc7 мають пройти планове обслуговування на верфі Fayard. Для операторів флоту це особливо важливо, оскільки з 2027 року набуває чинності заборона ЄС на обслуговування російських судів, пов'язаних із підсанкціонними енергетичними проектами. Водночас Євросоюз має намір повністю відмовитись від імпорту російського газу.

Ситуація викликає політичні суперечки у самій Данії. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен раніше заявляла, що продовження співпраці з газовим флотом Росії виглядає незрозумілим і має бути припинено. Проте проблема полягає в тому, що чинне законодавство поки що не забороняє такі послуги, тому влада не має прямих механізмів впливу на компанію.

З огляду на це інші європейські гравці вже дистанціюються від російських проектів. Нідерландська група Damen припинила обслуговування танкерів Arc7 на своїй французькій верфі ще минулого року, пояснивши рішення зовнішньополітичною позицією Нідерландів. Більше того, щодо компанії продовжується розслідування за підозрою у можливому порушенні санкційного режиму.

Додатковий тиск на російський енергетичний сектор посилює Велика Британія, яка нещодавно оголосила про заборону морських послуг для суден, що працюють на користь російської економіки. Таким чином, вікно можливостей для газового флоту Кремля поступово закривається, проте до набуття нових обмежень чинності окремі європейські компанії продовжують залишатися важливим елементом логістичного ланцюжка Москви.

