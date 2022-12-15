ЕС и НАТО готовят важное обращение к РФ по войне в Украине, – СМИ

Европейский Союз и НАТО сейчас нарабатывают совместное заявление к России о том, что нужно прекратить войну против Украины и вывести войска с территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Politico", которое ссылается на собственные источники.

ЕС и НАТО. Фото: из открытых источников

СМИ утверждает, вскоре ЕС и НАТО официально обнародуют совместный призыв к России прекратить войну и покинуть Украину.

По словам дипломатов, декларация, с которой частично ознакомилось Politico, готовилась больше года, но задерживалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром.



Два дипломата сообщили изданию, что декларацию представят в ближайшее время, вероятно, в ближайший понедельник или вторник, или же в начале 2023 года, если помешает рабочий график под конец года.



"Хотя текст (обращение к РФ, – ред.) в основном ничем не примечателен, предоставление ему официального статуса стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые ушли на его подготовку", – отмечает издание.

Отмечается, что текст декларации согласовывался в основном между офисом председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО.

По информации Politico, в почти окончательном проекте ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины", а также подтверждают свою "непоколебимую и постоянную поддержку ее независимости".



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