ЕС и НАТО готовят важное обращение к РФ по войне в Украине, – СМИ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Европейский Союз и НАТО сейчас нарабатывают совместное заявление к России о том, что нужно прекратить войну против Украины и вывести войска с территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "Politico", которое ссылается на собственные источники.
ЕС и НАТО. Фото: из открытых источников
СМИ утверждает, вскоре ЕС и НАТО официально обнародуют совместный призыв к России прекратить войну и покинуть Украину.
По словам дипломатов, декларация, с которой частично ознакомилось Politico, готовилась больше года, но задерживалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром.
Два дипломата сообщили изданию, что декларацию представят в ближайшее время, вероятно, в ближайший понедельник или вторник, или же в начале 2023 года, если помешает рабочий график под конец года.
Отмечается, что текст декларации согласовывался в основном между офисом председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО.
По информации Politico, в почти окончательном проекте ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины", а также подтверждают свою "непоколебимую и постоянную поддержку ее независимости".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден согласится передать Украине ПВО Patriot, но перед этим озвучил главное условие
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Агасія
сегодня, 08:38
Звернення про повну капітуляцію міжнародної політичної мафії ЄС і НАТО?