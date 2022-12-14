Байден согласится передать Украине ПВО Patriot, но перед этим озвучил главное условие

Президент США Джо Байден даст добро на передачу Украине систем ПВО Patriot только после того, как Пентагон ответить на ряд вопросов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "The Washington Post".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что, по словам неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета американского оборонного ведомства о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.

В WP также проинформировали, что в Пентагоне уже приступили к созданию программы по обучение украинских защитников главным азам работы на Patriot. Когда программа будет окончательно сформирована, украинские военные приедут на обучение, которое, скорее всего, будет проходит в Германии.

При этом еще один чиновник США в интервью изданию рассказал, что установки будут поступать из американских запасов.

"Это будет самая сложная часть оборудования, которую Украина получила на сегодняшний день. Если бы у украинцев был год или два на освоение Patriot, это не было бы проблемой... Я полагаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу", — рассказал Марк Кансиан, отставной американский военный офицер из Центра стратегических и международных исследований.

Стоит отметить, еще вчера, 13 декабря, СNN cообщал о том, что Белый дом завершает разработку плана по поставкам системы ПВО Patriot в Украину.

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