ЕС испугался торговой войны с Трампом: какое решение планирует принять

Европейский Союз готов снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 10% до уровня, близкого к 2,5%, чтобы избежать торговой войны с администрацией Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге отметил, что Европа может попытаться заключить соглашение, прежде чем повышать расходы и пошлины.

По его словам, ЕС также планирует увеличить закупки сжиженного природного газа и военной техники в США.

Европейские автопроизводители поддерживают этот шаг, опасаясь возможных американских пошлин. Снижение пошлин будет касаться не только США, но и Китая и других стран в соответствии с правилами ВТО. Однако, ЕС уже ввел пошлины до 35% на китайские электромобили из-за их субсидирования Пекином.

В 2022 году ЕС экспортировал в США 738 436 автомобилей на сумму 37,4 млрд евро, тогда как импортировал только 271 476 автомобилей стоимостью 8,7 млрд евро.

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Ранее "Комментарии" писали – Дональд Трамп объявил, что планирует в ближайшее время ввести пошлины на товары из Европейского Союза.

"Они действительно воспользовались преимуществами [США]… Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы берем все: миллионы автомобилей, огромное количество продовольствия и сельскохозяйственной продукции", — заявил президент США.



