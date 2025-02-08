logo

BTC/USD

96071.69

ETH/USD

2637.54

LTC/USD

108.37

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС испугался торговой войны с Трампом: какое решение планирует принять
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС испугался торговой войны с Трампом: какое решение планирует принять

ЕС планирует снизить пошлины на американские авто

8 февраля 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз готов снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 10% до уровня, близкого к 2,5%, чтобы избежать торговой войны с администрацией Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

ЕС испугался торговой войны с Трампом: какое решение планирует принять

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге отметил, что Европа может попытаться заключить соглашение, прежде чем повышать расходы и пошлины.

По его словам, ЕС также планирует увеличить закупки сжиженного природного газа и военной техники в США.

Европейские автопроизводители поддерживают этот шаг, опасаясь возможных американских пошлин. Снижение пошлин будет касаться не только США, но и Китая и других стран в соответствии с правилами ВТО. Однако, ЕС уже ввел пошлины до 35% на китайские электромобили из-за их субсидирования Пекином.

В 2022 году ЕС экспортировал в США 738 436 автомобилей на сумму 37,4 млрд евро, тогда как импортировал только 271 476 автомобилей стоимостью 8,7 млрд евро.

Читайте также на портале "Комментарии" — Госдеп рапортует о первой победе США: какая страна приняла ультиматум Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – соглашение о полезных ископаемых: что на самом деле Зеленский предложил Трампу.

Ранее "Комментарии" писали – Дональд Трамп объявил, что планирует в ближайшее время ввести пошлины на товары из Европейского Союза.

"Они действительно воспользовались преимуществами [США]… Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы берем все: миллионы автомобилей, огромное количество продовольствия и сельскохозяйственной продукции", — заявил президент США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости