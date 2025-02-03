Так дело не пойдет: Трамп выставил новый ультиматум ЕС

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует в ближайшее время ввести пошлины на товары из Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Они действительно воспользовались преимуществами [США]… Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они почти ничего не берут, а мы берем все: миллионы автомобилей, огромное количество продовольствия и сельскохозяйственной продукции", — заявил президент США.

Отвечая на вопрос о сроках введения пошлин, Трамп сказал: "Я бы не сказал, что есть сроки, но это произойдет довольно скоро".

"Соединенные Штаты обдирают практически все страны мира. У нас дефицит почти со всеми странами — не со всеми, но почти, — и мы собираемся это изменить. Это было несправедливо", заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп также заявил, что Великобритания "перегибает палку" в торговле с США, но с этой ситуацией можно разобраться.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в интервью журналистам поздно вечером 2 февраля.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".



