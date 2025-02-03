Так дело не пойдет: Трамп выставил новый ультиматум ЕС

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует в ближайшее время ввести пошлины на товары из Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос о сроках введения пошлин, Трамп сказал: "Я бы не сказал, что есть сроки, но это произойдет довольно скоро".
Дональд Трамп также заявил, что Великобритания "перегибает палку" в торговле с США, но с этой ситуацией можно разобраться.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в интервью журналистам поздно вечером 2 февраля.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".
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