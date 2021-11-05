ЕС изменил решение по Украине в зеленом списке – когда объявят об ограничениях

Европейский Союз внес изменения в список для безопасного въезда граждан из третьих стран, сообщает агентство BBC.

Ограничения для въезда в ЕС вызваны ростом заболеваемости COVID-19 - иллюстративное фото из сети

Послы европейских стран 5 ноября 2021 г. приняли новое решение относительно "зеленого списка". Украина из этого списка будет вычеркнута.

Официального решения еще нет – оно ожидается с понедельника 8 ноября. Информация подтверждена двумя источниками: Рикардом Йозвяком, руководителем европейского бюро Радио Свобода, и источником BBC News – работником одной из структур ЕС.

Если Украину выведут из списка "зеленой зоны", это означает только рекомендацию для стран-членов ЕС. Страны будут самостоятельно решать, нужно ли восстановить ограничения для пересечения границы украинцами, планирующими попасть туда с туристической целью.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, успокоил граждан в своем Twitter :

"Это рекомендация, а финальные решения будет приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев".

Европейский Союз в связи с пандемией коронавируса в 2020 г. ввел новые правила пересечения границы. Минимальные ограничения касались тех стран-не членов ЕС, которые соответствуют определенным критериям безопасности. Еще в начале этой неделе таких стран было 20, и Украина — среди них.

Болгария и Хорватия, согласно концепции ЕС о самостоятельности решений отдельных правительств, облегчили правила передвижения еще раньше. В эти страны при въезде достаточно было показать отрицательные результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации от COVID-19. Между тем, Франция и Германии, не ожидая решения ЕС, позволяют украинцам пересечение своей границы только после предъявления сертификата.

Издание "Комментарии" публиковало мнение Михаила Радуцкого, председателя комитета ВР по вопросам здоровья, относительно "зеленой зоны" для Украины. Более подробно о критериях, которым должна соответствовать безопасная страна, можно прочитать по ссылке.





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