ЕС изменяет правила игры: Украине могут предложить новый путь к членству

После более чем десятилетней паузы Европейский Союз активизировал дискуссию о новом большом расширении, однако внутри Брюсселя все громче раздаются сомнения, готов ли блок принимать новых членов по действующим правилам. Как сообщает Financial Times, Франция и Германия уже продвигают идею реформирования процедуры вступления, предусматривающую постепенную интеграцию стран-кандидатов в зависимости от успешности проведения реформ.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Толчком к пересмотру политики стало полномасштабное вторжение России в Украину, после которого расширение ЕС стало рассматриваться не только как политический, но и как проект безопасности. Тогда Украина и Молдова получили возможность начать переговоры о вступлении, а другие кандидаты также ускорили движение к европейской интеграции.

Впрочем, несмотря на официальные заявления руководства ЕС о стратегической важности расширения внутри Союза сохраняется обеспокоенность. Часть правительств опасается, что нынешняя структура ЕС и общественное мнение в отдельных странах могут не выдержать масштабного пополнения.

Именно поэтому в Брюсселе обсуждается модель поэтапного членства. Предполагается, что страны-кандидаты будут получать все больше прав и доступ к отдельным политикам ЕС по мере выполнения реформ, не становясь сразу полноправными членами. В то же время сами кандидаты опасаются, что такой механизм может превратиться в "бесконечную прихожую" без четкой перспективы вступления.

Некоторые дипломаты признают, что Украина стала главным вызовом для ЕС. С одной стороны, ее стремление присоединиться к Союзу имеет мощное геополитическое значение. С другой стороны, масштаб страны и необходимость масштабных реформ заставляют Брюссель искать новую модель интеграции. Эксперты предупреждают: если ЕС не предложит убедительный план уже сейчас, то рискует потерять доверие не только Украины, но и других государств-кандидатов.

Также издание "Комментарии" сообщало — Арестович предложил Украине изменить курс: от чего стоит отказаться Киеву.



