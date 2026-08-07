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ЄС змінює правила гри: Україні можуть запропонувати новий шлях до членства

У Брюсселі шукають компроміс між розширенням і страхом нових членів — повноправний вступ можуть замінити поетапною інтеграцією

7 серпня 2026, 12:14
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Кравцев Сергей

Після понад десятирічної паузи Європейський Союз активізував дискусію щодо нового великого розширення, однак усередині Брюсселя дедалі гучніше лунають сумніви, чи готовий блок приймати нових членів за чинними правилами. Як повідомляє Financial Times, Франція та Німеччина вже просувають ідею реформування процедури вступу, яка передбачає поступову інтеграцію країн-кандидатів залежно від успішності проведення реформ.

ЄС змінює правила гри: Україні можуть запропонувати новий шлях до членства

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Поштовхом до перегляду політики стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, після якого розширення ЄС почали розглядати не лише як політичний, а й як безпековий проєкт. Саме тоді Україна та Молдова отримали можливість розпочати переговори про вступ, а інші кандидати також прискорили рух до європейської інтеграції.

Втім, попри офіційні заяви керівництва ЄС про стратегічну важливість розширення, всередині Союзу зберігається занепокоєння. Частина урядів побоюється, що нинішня структура ЄС та громадська думка в окремих країнах можуть не витримати масштабного поповнення.

Саме тому в Брюсселі обговорюють модель поетапного членства. Передбачається, що країни-кандидати отримуватимуть дедалі більше прав і доступ до окремих політик ЄС у міру виконання реформ, не стаючи повноправними членами одразу. Водночас самі кандидати побоюються, що такий механізм може перетворитися на "нескінчену передпокій" без чіткої перспективи вступу.

Окремі дипломати визнають, що Україна стала головним викликом для ЄС. З одного боку, її прагнення приєднатися до Союзу має потужне геополітичне значення. З іншого — масштаб країни та необхідність масштабних реформ змушують Брюссель шукати нову модель інтеграції. Експерти попереджають: якщо ЄС не запропонує переконливий план уже зараз, він ризикує втратити довіру не лише України, а й інших держав-кандидатів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Арестович запропонував Україні змінити курс: від чого варто відмовитися Києву.




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Джерело: https://www.ft.com/content/f8fc56ba-7088-4f73-87c1-13b11eee80ec
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