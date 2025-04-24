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ЕС категорически выступил против предложений США по Украине: Трамп получил четкий сигнал

Вступление Киева в НАТО и ЕС не подлежит обсуждению

сегодня, 11:05
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Клименко Елена

Администрация Дональда Трампа предложила Украине план мирного соглашения, условия которого в значительной степени играют в пользу России — в частности, речь идет о возможном признании США российского суверенитета над Крымом, прямо противоречащем нормам международного права, сообщает Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

ЕС категорически выступил против предложений США по Украине: Трамп получил четкий сигнал

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Впрочем, европейские страны не поддержат ни одного решения Вашингтона, предусматривающего признание Крыма частью России или давление на Киев в этом направлении. Представители ЕС подчеркивают, что остаются приверженными принципу уважения к территориальной целостности Украины.

"Вопрос Крыма, равно как и стремление Украины к членству в НАТО, — для нас красная линия", — подчеркнул один из высокопоставленных дипломатов Европейского Союза. — "Мы не можем и не будем от этого отступать".

В ЕС убеждены: даже односторонние действия со стороны США по признанию Крыма российским создадут опасный прецедент — это может быть расценено как поощрение Кремля к дальнейшим агрессивным действиям, не только в Украине, но и против других стран региона, включая Грузию, Молдову и даже члены НАТО, такие, как государства Балтии.

Европейские дипломаты также сообщили, что дали четко понять администрации Трампа: для европейских правительств любое признание Крыма российской территорией абсолютно неприемлемо. Они также намерены настойчиво отказывать Вашингтон от подобных шагов, если они будут приниматься без согласования с партнерами по НАТО.

Financial Times также обращает внимание на возможное усиление внутренних разногласий в Евросоюзе, особенно если США решат отменить свои санкции против России. Это может поставить ЕС перед сложным выбором: соблюдать санкции или идти на уступки, что может подорвать единство блока.

"Мы наблюдаем очень тревожную ситуацию. Если США признают Крым российским или будут давить на нас санкциями, это может серьезно повредить европейскому единству... Все это выглядит как очень грязная игра", — отметил один из европейских чиновников.

Как уже писали "Комментарии", США действительно не требовали от Украины признания Крыма российским, отметил нардеп Николай Княжицкий.



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