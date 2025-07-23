ЕС коварно подставил Украину, обогатив Путина на 1 млрд евро: детали

По результатам января-мая 2025 года Евросоюз импортировал 2,57 млн тонн металлургического сырья из России — на 1,1% больше, чем за тот же период прошлого года, на сумму примерно 1,06 млрд евро. Такие данные предоставляет GMK Center со ссылкой на статистику Eurostat.

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Большую часть этого объема – 1,49 млн тонн, на 681,9 млн евро – составляют полуфабрикаты. Основными импортерами русских полуфабрикатов стали Бельгия, Италия, Чехия и Дания.

Импорт чугуна также показал значительный рост – 696,9 тыс. тонн, что почти на 68,5% больше, чем в прошлом году. Прибыль российских металлургических предприятий от поставок чугуна в ЕС составила 254,45 млн евро — рост на 51,9 % по сравнению с прошлогодним показателем. Основными потребителями стали Италия, Латвия и Бельгия.

Для сравнения: за весь 2024 год ЕС закупил 5,34 млн. тонн продукции горно-металлургического комплекса из России. А уже к концу февраля 2025 г. импорт из РФ превысил 1,35 млн тонн.

Прошлый год показал, что, несмотря на санкции, объемы поставок металла в ЕС остаются значительными — общие доходы российских производителей превысили 2,5 млрд евро.

Эти данные свидетельствуют о низкой эффективности действующих ограничений и существовании товарных исключений, позволяющих России продолжать экспорт металлургической продукции на территорию ЕС.

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