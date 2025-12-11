ЕС лихорадит: какой стране прогнозируют жесткую изоляцию, ведь она становится на путь Венгрии

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер может оказаться в политической изоляции внутри Европейского Союза, если продолжит блокировать план по выделению Украине репарационного кредита. Как сообщает Politico, лидеры ЕС намерены предупредить Брюссель, что в случае сопротивления страна рискует оказаться "в одном ряду с Венгрией".

Главная задача предстоящего саммита 18 декабря – убедить Де Вевера разблокировать инициативу. Речь идет о формировании 210 млрд евро кредита для Украины, которой необходимо закрыть огромный финансовый дефицит. Однако бельгийский премьер выступает против схемы, предполагающей использование доходов от замороженных российских активов, большая часть которых размещена в бельгийском Euroclear. Он опасается, что страна может быть обязана компенсировать эти средства в случае юридических споров или снятия санкций, и требует дополнительных финансовых гарантий.

Бельгия уже направила пакет поправок, которые должны уберечь ее от единоличной ответственности за возврат средств России. Де Вевер прямо заявил, что не поддержит план, если его условия не будут учтены.

Ранее ожидалось, что сделка будет достигнута еще осенью, однако переговоры осложнились. По данным источников, дипломаты ЕС готовятся детально рассматривать каждое бельгийское требование, чтобы максимально сблизить позиции сторон. Однако одновременно Брюссель усиливает давление: в ЕС дают понять, что в случае дальнейшей блокировки Бельгию могут "охладить" так же, как Венгрию Виктора Орбана, ограничив влияние на будущие бюджетные решения Союза.

Ситуация усугубляется тем, что Украине в следующем году грозит дефицит бюджета почти 72 млрд евро, а США во главе с Дональдом Трампом дистанцируются от поддержки. Чтобы ускорить процесс, послы ЕС уже назначили три заседания на этой неделе, посвященные кредитному предложению Еврокомиссии.

