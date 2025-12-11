ЄС лихоманить: якій країні прогнозують жорстку ізоляцію, адже вона стає на шлях Угорщини

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер може опинитися в політичній ізоляції всередині Європейського Союзу, якщо продовжить блокувати план виділення Україні репараційного кредиту. Як повідомляє Politico, лідери ЄС мають намір попередити Брюссель, що у разі опору країна ризикує опинитися "в одному ряду з Угорщиною".

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Головне завдання майбутнього саміту 18 грудня – переконати Де Вевера розблокувати ініціативу. Йдеться про формування 210 млрд євро кредиту для України, якій необхідно закрити величезний фінансовий дефіцит. Проте бельгійський прем'єр виступає проти схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів, більшість яких розміщена в бельгійському Euroclear. Він побоюється, що країна може бути зобов'язана компенсувати ці кошти у разі юридичних суперечок чи зняття санкцій та вимагає додаткових фінансових гарантій.

Бельгія вже направила пакет поправок, які мають уберегти її від одноосібної відповідальності за повернення коштів Росії. Де Вевер прямо заявив, що не підтримає план, якщо його умови не будуть враховані.

Раніше очікувалося, що угоду буде досягнуто ще восени, проте переговори ускладнилися. За даними джерел, дипломати ЄС готуються детально розглядати кожну бельгійську вимогу, щоб максимально зблизити позиції сторін. Однак одночасно Брюссель посилює тиск: у ЄС дають зрозуміти, що у разі подальшого блокування Бельгію можуть "охолодити" так само, як Угорщину Віктора Орбана, обмеживши вплив на майбутні бюджетні рішення Союзу.

Ситуація посилюється тим, що Україні наступного року загрожує дефіцит бюджету майже 72 млрд. євро, а США на чолі з Дональдом Трампом дистанціюються від підтримки. Щоб прискорити процес, посли ЄС вже призначили три засідання цього тижня, присвячені кредитній пропозиції Єврокомісії.

