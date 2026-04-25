ЕС меняет энергетическую карту мира: действительно ли больше не будет дефицита топлива

Европейский Союз готов к масштабному сотрудничеству со странами Персидского залива в сфере энергетики, чтобы снизить зависимость мировых рынков от зон конфликтов и геополитической нестабильности. Об этом заявила президент Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, последние события в мире стали "строгим уроком" для глобальной экономики. Она подчеркнула, что современные энергетические цепи поставок чрезвычайно уязвимы к военным и политическим кризисам.

Фон дер Ляен подчеркнула, что безопасность Европы и партнеров взаимосвязана: даже инциденты в стратегических транспортных узлах, таких как Ормузский пролив, могут напрямую влиять на экономику предприятий в Европе.

Еврокомиссия предлагает новую модель сотрудничества с государствами Персидского залива, предусматривающую диверсификацию экспортной инфраструктуры и уменьшение зависимости от критических морских маршрутов. Речь идет о создании альтернативных логистических путей поставок энергоносителей на мировые рынки.

Отдельно Брюссель заявил о готовности помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры стран региона, пострадавшей в результате военных действий.

В ЕС отмечают, что цель инициативы – сделать глобальную энергетическую систему более устойчивой к кризисам и снизить риски для экономик как Европы, так и партнерских стран. Таким образом, Брюссель фактически предлагает новую архитектуру энергетической безопасности, где ключевую роль будет играть координация между регионами, а не отдельными государствами.

