ЄС змінює енергетичну карту світу: чи справді більше не буде дефіциту палива

Європейський Союз готовий до масштабної співпраці з країнами Перської затоки у сфері енергетики, щоб зменшити залежність світових ринків від зон конфліктів і геополітичної нестабільності. Про це заявила президентка Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, останні події у світі стали "суворим уроком" для глобальної економіки. Вона наголосила, що сучасні енергетичні ланцюги постачання є надзвичайно вразливими до військових та політичних криз.

Фон дер Ляєн підкреслила, що безпека Європи та партнерів є взаємопов’язаною: навіть інциденти у стратегічних транспортних вузлах, таких як Ормузька протока, можуть напряму впливати на економіку підприємств у Європі.

Єврокомісія пропонує нову модель співпраці з державами Перської затоки, яка передбачає диверсифікацію експортної інфраструктури та зменшення залежності від критичних морських маршрутів. Йдеться про створення альтернативних логістичних шляхів постачання енергоносіїв на світові ринки.

Окремо Брюссель заявив про готовність допомогти у відновленні енергетичної інфраструктури країн регіону, яка постраждала внаслідок воєнних дій.

У ЄС наголошують, що мета ініціативи – зробити глобальну енергетичну систему більш стійкою до криз і зменшити ризики для економік як Європи, так і партнерських країн. Таким чином Брюссель фактично пропонує нову архітектуру енергетичної безпеки, де ключову роль відіграватиме координація між регіонами, а не окремими державами.

