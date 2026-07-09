ЕС меняет правила для участников войны против Украины: детали

Европейский Союз близок к согласованию новой редакции ограничений против граждан России, принимавших участие в войне против Украины. Как сообщает Euronews, запрет на въезд сохранится в 21-м пакете санкций, однако его действие будет значительно уже первоначального варианта.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Согласно обсуждаемому документу, ограничения будут распространяться только на краткосрочные шенгенские визы и лишь на тех россиян, которые непосредственно участвовали в боевых действиях после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Речь идет о военнослужащих российской армии, а также бойцах подконтрольных Кремлю нерегулярных вооруженных формирований.

Первоначально Еврокомиссия предлагала значительно более жесткие меры. Под ограничения должны были попасть практически все лица, проходившие службу в российских вооруженных силах, включая сотрудников тыловых и административных подразделений. Однако против такого подхода выступили Франция и Италия. Париж и Рим заявили, что вопросы выдачи виз должны регулироваться миграционной политикой, а не санкционным механизмом, а также предупредили о возможных юридических и практических сложностях.

В результате председательствующая в Совете ЕС Ирландия предложила компромиссный вариант. Одновременно был расширен перечень исключений. Помимо российских дезертиров и лиц, публично выступивших против войны, въезд смогут разрешать по гуманитарным причинам, в национальных интересах государства или для выполнения международных обязательств.

При этом даже в случае выдачи визы ее действие будет ограничено территорией страны, которая приняла соответствующее решение. Свободно перемещаться по другим государствам Шенгенской зоны обладатели таких документов без дополнительного согласования не смогут.

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