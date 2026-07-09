ЄС змінює правила для учасників війни проти України: деталі

Європейський Союз близький до узгодження нової редакції обмежень проти громадян Росії, які брали участь у війні проти України. Як повідомляє Euronews, заборона на в'їзд збережеться в 21-му пакеті санкцій, проте його дія буде значно вже за початковий варіант.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Згідно з обговорюваним документом, обмеження поширюватимуться лише на короткострокові шенгенські візи і лише на тих росіян, які безпосередньо брали участь у бойових діях після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Йдеться про військовослужбовців російської армії, а також бійців підконтрольних Кремлю нерегулярних збройних формувань.

Спочатку Єврокомісія пропонувала значно жорсткіші заходи. Під обмеження мали потрапити практично всі особи, які проходили службу в російських збройних силах, включаючи співробітників тилових та адміністративних підрозділів. Проте проти такого підходу виступили Франція та Італія. Париж і Рим заявили, що питання видачі віз мають регулюватися міграційною політикою, а не санкційним механізмом, а також попередили про можливі юридичні та практичні складнощі.

В результаті Ірландія, що головує в Раді ЄС, запропонувала компромісний варіант. Одночасно було розширено перелік винятків. Крім російських дезертирів та осіб, які публічно виступили проти війни, в'їзд зможуть дозволяти з гуманітарних причин, у національних інтересах держави або для виконання міжнародних зобов'язань.

При цьому навіть у разі видачі візи її дія буде обмежена територією країни, яка ухвалила відповідне рішення. Вільно переміщатися іншими державами Шенгенської зони власники таких документів без додаткового узгодження не зможуть.

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