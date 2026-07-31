ЕС меняет правила для украинцев: что теперь ждет уклонистов

Совет Европейского Союза официально продлил режим временной защиты для граждан Украины еще на один год – теперь он будет действовать до 4 марта 2028 года. Однако вместе с этим Брюссель утвердил и новые правила, которые затронут часть украинцев, впервые прибывающих в страны ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.

Украинские мужчины в ЕС. Фото: из открытых источников

Продление механизма позволит миллионам украинцев и дальше легально проживать, работать, получать медицинскую помощь и пользоваться социальными гарантиями в странах Евросоюза без необходимости оформлять статус беженца. Однако теперь при первичном оформлении временной защиты военнообязанным украинцам придется подтверждать законность своего выезда из страны.

Согласно новым требованиям, доказательством может стать штамп о пересечении украинской границы, свидетельствующий о легальном выезде, либо документы, подтверждающие освобождение от военной службы или наличие законных оснований для выезда во время действия военного положения.

В Совете ЕС отдельно подчеркнули, что нововведения не будут иметь обратной силы. Украинцы, уже находящиеся под временной защитой в странах Евросоюза, сохранят свой статус независимо от отношений с территориальными центрами комплектования в Украине.

Фактически речь идет о разграничении между теми, кто уже воспользовался европейским механизмом защиты, и теми, кто только планирует переехать в ЕС. Для последних процедура получения статуса станет более жесткой, а европейские страны получат дополнительные инструменты для проверки законности выезда военнообязанных граждан Украины.

Решение отражает стремление Евросоюза сохранить поддержку украинцев, одновременно учитывая вопросы соблюдения украинского законодательства о мобилизации.

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