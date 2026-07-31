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ЄС змінює правила для українців: що тепер чекає на ухилянтів

Тимчасовий захист продовжили до 2028 року, проте для нових біженців запроваджують додаткові вимоги, пов'язані з військовим обліком

31 липня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Рада Європейського Союзу офіційно продовжила режим тимчасового захисту для громадян України ще на один рік – тепер діятиме до 4 березня 2028 року. Проте разом із цим Брюссель затвердив і нові правила, які торкнуться частини українців, які вперше прибувають до країн ЄС. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на рішення Ради ЄС.

ЄС змінює правила для українців: що тепер чекає на ухилянтів

Українські чоловіки у ЄС. Фото: із відкритих джерел

Продовження механізму дозволить мільйонам українців і надалі легально проживати, працювати, отримувати медичну допомогу та користуватися соціальними гарантіями у країнах Євросоюзу без необхідності оформлювати статус біженця. Однак тепер за первинного оформлення тимчасового захисту військовозобов'язаним українцям доведеться підтверджувати законність свого виїзду з країни.

Відповідно до нових вимог, доказом може стати штамп про перетин українського кордону, що свідчить про легальний виїзд, або документи, що підтверджують звільнення від військової служби або наявність законних підстав для виїзду під час дії військового стану.

У Раді ЄС окремо наголосили, що нововведення не матимуть зворотної сили. Українці, які вже перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу, збережуть свій статус незалежно від відносин із територіальними центрами комплектування в Україні.

Фактично йдеться про розмежування між тими, хто вже скористався європейським механізмом захисту, та тими, хто лише планує переїхати до ЄС. Для останніх процедура набуття статусу стане жорсткішою, а європейські країни отримають додаткові інструменти для перевірки законності виїзду військовозобов'язаних громадян України.

Рішення відображає прагнення Євросоюзу зберегти підтримку українців, водночас враховуючи питання щодо дотримання українського законодавства про мобілізацію.

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