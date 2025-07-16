ЕС может одобрить крупнейший в истории бюджет: сколько перепадет Украине

В ближайшие часы Еврокомиссия может согласовать бюджет ЕС на 1,7 трлн евро, из которых более 80 млрд поступит Украине. Об этом пишет рейтинговое издание Politico.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Европейская комиссия сосредотачивается на предложении по централизованному бюджету в размере 1,717 триллиона евро на семилетний период с 2028 года.

Как уточняет Politico, именно эта цифра содержится в документе, с которым ознакомилось издание.

Если члены Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен согласуют эту цифру в течение следующих нескольких часов, это будет означать, что общие расходы вырастут до 1,23 процента валового национального дохода в течение семи лет, начиная с 2028 года, по сравнению с примерно 1,1 процента за текущий период.

Известно, что сумму уже подтвердили четыре чиновника и дипломаты ЕС, но, как сообщается, окончательная цифра остается секретной даже для большинства из 27 комиссаров. Они должны встретиться сегодня утром для окончательного утверждения.

По предварительным данным авторов публикации, специальный внебюджетный фонд для Украины в течение следующих семи лет составит 88 миллиардов евро.

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