«Жесткое» заявление Трампа по РФ: зрада или победа для Украины

Наконец, мы дождались широко анонсированного жесткого заявления Дональда Трампа относительно России и в целом войны в Украине. Президент США сделал ряд месседжей, в частности, по поставкам Украине столь важного вооружения, в первую очередь речь, конечно, о системах Рatriot и ракетах к ним. Но больше всего заинтересовала фраза о 50 днях для Путина – для подписания мирного соглашения. Такое заявление Трампа на фоне эскалации со стороны России и стремления заставить Украину капитулировать — это зрада или победа? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Украина для Трампа – инструмент в игре больших ставок

Политический аналитик, специалист по управлению репутацией, член Национального союза журналистов Украины Александр Кондратенко считает, что заявления Трампа – это не зрада и победа. Это – геополитический ход.

"Речь идет о комбинации военной поддержки, включая системы Patriot, и экономического давления в виде 100% пошлин, которые должны создать ситуацию, при которой именно Кремль будет выглядеть виновником в случае провала переговоров о мире. Но эффективность этого шага – под вопросом. Все зависит от нескольких ключевых вещей: действительно ли санкции начнут действовать в обещанные сроки? Удержится ли Украина в течение следующих 50 дней, не понеся серьезных потерь, учитывая вероятное усиление атак, а я уверен они, скорее всего, только усилятся – и будут жестокими? И главное – будет ли координация с союзниками? Потому что без коллективного фронта даже самые громкие действия США могут оказаться неэффективными", – говорит Александр Кондратенко.

Он добавляет, если условия будут соблюдены – мы можем увидеть перелом в войне. Если нет – заявление Трампа вполне могут расценить как популистический жест с пустыми угрозами "на бумаге".

"Да, многие уже успел назвать это заявление "прорывом". Но если смотреть без розовых очков, это скорее тактический маневр, продиктованный стремлением Трампа лавировать между давлением союзников и собственным электоратом. В значительной степени он так и не занял четкую прозападную позицию. Трамп до сих пор не называет Путина ответственным за войну и не озвучивает конкретные условия для мира. Его "мирное соглашение" – без четких красных линий и без гарантий для Украины. Помощь тоже оказывается не как союзническая обязанность, а как часть большой политической игры. Это рычаг влияния – и на Кремль, и потенциально на саму Украину", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Александр Кондратенко отмечает, при этом важно заметить: впервые Трамп публично выдвигает прямое требование к России с четким дедлайном. Это изменяет тональность, но не обязательно суть его отношения.

"Можно сколь угодно анализировать его речь, интонации, жесты. Но факт остается фактом: Украина для него – инструмент в игре больших ставок, а не ценностный партнер или моральная миссия. Именно поэтому такая поддержка остается условной и неустойчивой", – отметил эксперт.

Что же касается 100% пошлин, то, по мнению Александра Кондратенко, это скорее экономический кнут, чем гуманитарный жест. Это не помощь Украине, а попытка вынудить Кремль сесть за стол переговоров. И здесь возникает риск: это давление может легко превратиться в средство шантажа уже самой Украины, если мир не будет достигнут "вовремя".

"И напоследок – главный вопрос: можно ли доверять такой условной поддержке? В какой-то степени – да. Но только тогда, когда мы сможем оставаться субъектными, твердо отстаивать свои позиции и не позволить никому навязать нам мир на чужих условиях", – подытожил эксперт.

Трамп не будет торопиться

Политолог Вадим Денисенко говорит, что, услышав новый ультиматум Трампа, наша экспертная среда начала соревноваться в том, как бы точнее сказать, что Трамп нас намахал.

Вадим Денисенко отметил, что ключевое заявление Трампа – это оружие. И здесь не лишним будет вспомнить, что две недели назад многие критиковали Трампа, что оружия нет. Ситуация поменялась.

"Теперь о санкциях. Закон Грэмма в нынешнем виде не заработает. Потому что он предполагает ссору с Индией и Китаем. Трамп это прекрасно понимает. И потому не торопится. Если немного шире: почему Трамп не торопится? Ибо в Белом доме понимают, что страны Персидского залива постепенно наращивают добычу нефти. Россия продемонстрировала, что находится на пиковых отметках своей добычи и нарастить добычу не смогла и не сможет. Вашингтон ждет санкций ЕС о ценовом потолке на нефть, чтобы ударить по России сузить рынки руками Европы. Вытеснить Россию полностью из нефтяного рынка мира невозможно. Максимум, что можно сделать – уменьшить их долю на 15-20% за 6-12 месяцев. И, похоже, это то, что будет пробовать делать администрация Трампа", – отметил эксперт.

Что же касается еще какого-то плана в Белом доме, то, по мнению Вадима Денисенко, нет. Именно это главная проблема Украины, а не то, что не введены не заработанные санкции.

"Я остаюсь при мнении, что ключевые вещи, которые могут повлиять на Путина, – это переговоры Китай-США и ЕС-Китай. А эти переговоры продлятся как минимум несколько месяцев. И это еще один фактор, почему Трамп не будет торопиться. Тем более что в Белом доме считают, что падение российской экономики ускорится и без санкций Грэма. Есть еще один фактор, за которым нужно следить. К сожалению, пока мы не понимаем, чем завершились переговоры Лаврова в Пхеньяне. Это тот фактор, который может резко усложнить ситуацию", – подытожил политолог.

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