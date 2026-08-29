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ЕС может притормозить миллиарды для Украины: какое обещание не выполнил Зеленский и компания

Süddeutsche Zeitung пишет о проблемах с реформами в сфере юстиции и борьбы с коррупцией, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка Киева

29 августа 2026, 12:10
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Кравцев Сергей

Украина практически не продвинулась в исполнении ряда ключевых реформ в сфере юстиции и борьбы с коррупцией. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, увязывая прогресс в этих направлениях с последующим получением финансовой помощи от Европейского Союза.

ЕС может притормозить миллиарды для Украины: какое обещание не выполнил Зеленский и компания

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Соответствующие условия заложены в договоренности между Украиной и ЕС. Брюссель готов предоставлять Киеву дополнительные миллиарды евро поддержки, однако ожидает от украинских властей реальных шагов по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права.

По информации Süddeutsche Zeitung, именно с выполнением части этих обязательств возникли проблемы.

"Соглашение предусматривает, что ЕС выплатит дополнительные миллиарды евро помощи только при условии, что Украина будет бороться с коррупцией в стране. Но реформы остановились", – говорится в материале.

Вопрос имеет особое значение для Украины, которая в значительной степени зависит от международной финансовой поддержки в условиях полномасштабной войны. Европейская помощь направлена не только на покрытие текущих бюджетных нужд, но и поддержание стабильности украинской экономики.

В то же время, требования ЕС касаются не только борьбы с коррупцией. Важным направлением остается реформирование системы юстиции, эффективность антикоррупционных институций и обеспечение независимости правовых механизмов.

Таким образом, темпы реформ могут стать одним из ключевых факторов, от которых будет зависеть дальнейшее финансирование Украины со стороны Евросоюза. Для Киева это создает дополнительный стимул для ускорения выполнения взятых на себя обязательств, особенно на фоне высокой потребности страны во внешней финансовой поддержке.

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