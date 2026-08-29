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ЄС може пригальмувати мільярди для України: яку обіцянку не виконав Зеленський і компанія

Видання Süddeutsche Zeitung пише про проблеми з реформами у сфері юстиції та боротьби з корупцією, від яких залежить подальша фінансова підтримка Києва

29 серпня 2026, 12:10
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Кравцев Сергей

Україна практично не просунулася у виконанні низки ключових реформ у сфері юстиції та боротьби з корупцією. Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung, пов'язуючи прогрес у цих напрямах із подальшим отриманням фінансової допомоги від Європейського Союзу.

ЄС може пригальмувати мільярди для України: яку обіцянку не виконав Зеленський і компанія

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, відповідні умови закладені в домовленості між Україною та ЄС. Брюссель готовий надавати Києву додаткові мільярди євро підтримки, однак очікує від української влади реальних кроків у боротьбі з корупцією та зміцненні верховенства права.

За інформацією Süddeutsche Zeitung, саме з виконанням частини цих зобов'язань виникли проблеми. 

"Угода передбачає, що ЄС виплатить додаткові мільярди євро допомоги лише за умови, що Україна боротиметься з корупцією в країні. Але реформи зупинилися", — йдеться в матеріалі.

Питання має особливе значення для України, яка значною мірою залежить від міжнародної фінансової підтримки в умовах повномасштабної війни. Європейська допомога спрямована не лише на покриття поточних бюджетних потреб, а й на підтримку стабільності української економіки.

Водночас вимоги ЄС стосуються не тільки боротьби з корупцією. Важливим напрямом залишається реформування системи юстиції, ефективність антикорупційних інституцій та забезпечення незалежності правових механізмів.

Таким чином, темпи реформ можуть стати одним із ключових факторів, від яких залежатиме подальше фінансування України з боку Євросоюзу. Для Києва це створює додатковий стимул прискорити виконання взятих на себе зобов'язань, особливо на тлі високої потреби країни у зовнішній фінансовій підтримці.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія втомлюється від війни, але є прикрий нюанс: розвідник США назвав небезпечний сценарій.




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