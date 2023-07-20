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ЕС может внести изменение в программу обучающей миссии для ВСУ: о чем идет речь

Жозеп Боррель может предложить перенести обучающие миссии для ВСУ на территорию Украины

сегодня, 12:47
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Кравцев Сергей
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Тренировки украинских военных могут постепенно быть перенесены из территории стран Евросоюза на территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sueddeutsche Zeitung".

ЕС может внести изменение в программу обучающей миссии для ВСУ: о чем идет речь

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Издание цитирует документ с предложениями Борреля, оказавшимся в распоряжении агентства DPA. Глава европейской дипломатии ко встрече министров стран ЕС подготовил перечень предложений по военной поддержке Украины.


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Боррель, по данным СМИ, предложил расширить программу обучения украинских военных. ЕС может рассмотреть вопрос о постепенном переносе обучающих миссий из стран Европы в Украину. Однако, вероятно, это произойдет только после войны.

Также Боррель рекомендует выделить дополнительные средства на поставку вооружения и техники для Украины. Он хочет, чтобы ЕС присоединился к финансированию поставок современных истребителей.

Кроме того, среди предложений — расширение тренировочных миссий для ВСУ. На первом этапе планировалось обучение для 30 тысяч военных, из которых 25 уже прошли программу.

"Новые количественные и качественные цели обучения должны быть определены в ближайшее время", — говорится в документе.

Боррель также хочет, чтобы ЕС усилил сотрудничество с Украиной в сфере производства оружия и обмене развединформацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — состоялось 14-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Результаты встречи, которая прошла в этот раз виртуально, вряд ли можно назвать обнадеживающими. Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли вновь заявил, что наступление ВСУ будет "медленным, тяжелым и обойдется дорого". При этом нам дают бронемашины и боеприпасы, но тормозят обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а соответственно – и поставки этих самолетов. Что можно сказать по итогам Рамштайна-14? О чем говорит такая осторожность Запада на фоне повышающейся агрессивности России, новых и новых жертв среди украинцев, новых и новых разрушений – теперь уже припортовой инфраструктуры? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.sueddeutsche.de/politik/diplomatie-ukraine-kann-auf-neue-eu-zusagen-hoffen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230720-99-465027
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