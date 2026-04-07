ЕС на грани дипломатического паралича: что назревает в Европе

Европейский Союз сталкивается с нарастающим кризисом внешней политики: неспособность быстро принимать решения на фоне глобальных конфликтов усиливает давление на Брюссель и подталкивает к радикальным реформам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Среди ключевых проблем – затягивание решений по финансированию Украины, включая кредит в 90 млрд евро, а также блокирование санкций и мер против России. По словам источников, система, основанная на принципе единогласия, фактически парализует работу союза: любое государство может остановить инициативу, даже если ее поддерживают остальные 26 стран.

На фоне войны на Ближнем Востоке и продолжающейся агрессии РФ против Украины дипломаты предупреждают: ЕС рискует оказаться на обочине глобальной политики. Решения в мире принимаются быстрее, чем Брюссель способен их согласовать.

Группа стран во главе с Германией и Швецией уже требует отказаться от права вето. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал ликвидировать принцип единогласия во внешней политике, чтобы ЕС стал "по-настоящему дееспособным". Аналогичные сигналы ранее звучали и от премьера Швеции Ульф Кристерссон.

Однако не все страны поддерживают изменения. Франция, Бельгия и ряд малых государств настаивают на сохранении вето как гарантии своих национальных интересов. Премьер Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что пересмотр правил может спровоцировать новые кризисы.

Особое раздражение вызывает позиция Венгрии, которая регулярно блокирует ключевые решения. Даже возможная смена власти в Будапеште, по мнению дипломатов, не решит проблему – механизм останется тем же.

На этом фоне внутри ЕС усиливаются институциональные конфликты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат союза Кая Каллас спорят о полномочиях, что лишь подчеркивает системный кризис.

Эксперты сходятся в одном: без реформ ЕС рискует окончательно потерять влияние.

"Пока сохраняется единогласие, система не сможет работать эффективно", — резюмируют дипломаты.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина сейчас в лучшей позиции за почти год: что происходит на фронте.



