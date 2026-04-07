ЄС на межі дипломатичного паралічу: що назріває у Європі

Європейський Союз стикається з наростаючою кризою зовнішньої політики: нездатність швидко приймати рішення на тлі глобальних конфліктів посилює тиск на Брюссель та підштовхує до радикальних реформ. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів та чиновників ЄС.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Серед ключових проблем – затягування рішень щодо фінансування України, включаючи кредит у 90 млрд євро, а також блокування санкцій та заходів проти Росії. За словами джерел, система, заснована на принципі одностайності, фактично паралізує роботу спілки: будь-яка держава може зупинити ініціативу, навіть якщо її підтримують решта 26 країн.

На тлі війни на Близькому Сході і агресії РФ, що триває проти України, дипломати попереджають: ЄС ризикує опинитися на узбіччі глобальної політики. Рішення у світі приймаються швидше, ніж Брюссель здатний їх узгодити.

Група країн на чолі з Німеччиною та Швецією вже вимагає відмовитись від права вето. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав ліквідувати принцип одностайності у зовнішній політиці, щоб ЄС став "справді дієздатним". Аналогічні сигнали раніше звучали і від прем'єра Швеції Ульфа Крістерсона.

Однак, не всі країни підтримують зміни. Франція, Бельгія та низка малих держав наполягають на збереженні вето як гарантії своїх національних інтересів. Прем'єр Бельгії Барт Де Вевер попередив, що перегляд правил може спровокувати нові кризи.

Особливе роздратування викликає позиція Угорщини, яка регулярно блокує ключові рішення. Навіть можлива зміна влади у Будапешті, на думку дипломатів, не вирішить проблему – механізм залишиться тим самим.

На цьому тлі всередині ЄС посилюються інституційні конфлікти. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та головний дипломат спілки Кая Каллас сперечаються про повноваження, що лише підкреслює системну кризу.

Експерти сходяться в одному: без реформ ЄС ризикує остаточно втратити вплив.

"Поки що зберігається одностайність, система не зможе працювати ефективно", — резюмують дипломати.

