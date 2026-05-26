ЕС на грани раскола: в Брюсселе ищут "человека для Путина"

Европейский Союз оказался перед новым внутренним конфликтом из-за идеи назначения специального переговорщика для контактов с Россией. Часть стран считает это опасным сигналом для Кремля, а другие убеждены: без отдельного посланника Европа рискует потерять влияние на предстоящие переговоры о войне в Украине. Об этом сообщает Politico в преддверии неформальной встречи глав МИД ЕС.

Наиболее жесткую позицию заняли государства, последовательно поддерживающие Киев. Польша, страны Балтии и ряд других союзников Украины предупреждают: Москва может использовать новый переговорный формат для затягивания процесса и ослабления санкционного давления.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прямо заявил, что ЕС не должен создавать впечатление, что подталкивает Украину к уступкам. Подобные опасения также выразили дипломаты из Эстонии и Литвы. По их мнению, Кремль попытается превратить сам факт переговоров в инструмент политического давления.

Скепсис демонстрирует и глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая сомневается в искренности намерений Москвы по прекращению огня.

Впрочем, вопреки сопротивлению, в кулуарах Брюсселя уже активно обсуждают возможных кандидатов на роль посредника. Среди них – президент Евросовета Антониу Кошта, президент Финляндии Александер Стубб, бывший глава ЕЦБ Марио Драги, экс-президент Финляндии Саули Нийностьо и Жан-Клод Юнкер.

Сам Стубб подтвердил интерес к роли переговорщика, но подчеркнул: согласится только после стойкого прекращения огня и официального мандата лидеров ЕС.

Ожидается, что тема станет одной из ключевых на предстоящей встрече министров иностранных дел. В Европе уже опасаются: дискуссия вокруг "посланника для Кремля" может окончательно обнажить глубокие противоречия внутри самого Евросоюза.

