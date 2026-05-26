ЄС на межі розколу: у Брюсселі шукають “людину для Путіна”

Європейський Союз опинився перед новим внутрішнім конфліктом через ідею призначення спеціального переговірника для контактів із Росією. Частина країн вважає це небезпечним сигналом для Кремля, інші ж переконані: без окремого посланця Європа ризикує втратити вплив на майбутні переговори щодо війни в Україні. Про це повідомляє Politico напередодні неформальної зустрічі глав МЗС ЄС.

Найбільш жорстку позицію зайняли держави, які послідовно підтримують Київ. Польща, країни Балтії та низка інших союзників України попереджають: Москва може використати новий переговорний формат для затягування процесу та послаблення санкційного тиску.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо заявив, що ЄС не повинен створювати враження, ніби підштовхує Україну до поступок. Подібні побоювання висловили також дипломати з Естонії та Литви. На їхню думку, Кремль спробує перетворити сам факт переговорів на інструмент політичного тиску.

Скепсис демонструє і глава європейської дипломатії Кая Каллас, яка сумнівається у щирості намірів Москви щодо припинення вогню.

Втім, попри опір, у кулуарах Брюсселя вже активно обговорюють можливих кандидатів на роль посередника. Серед них – президент Євроради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александер Стубб, колишній глава ЄЦБ Маріо Драгі, екс-президент Фінляндії Саулі Нійністьо та Жан-Клод Юнкер.

Сам Стубб підтвердив інтерес до ролі переговірника, але наголосив: погодиться лише після стійкого припинення вогню та офіційного мандата від лідерів ЄС.

Очікується, що тема стане однією з ключових на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ. У Європі вже побоюються: дискусія навколо “посланця для Кремля” може остаточно оголити глибокі суперечності всередині самого Євросоюзу.

