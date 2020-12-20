ЕС начинает борьбу с тату: они провоцируют рак и влияют на фертильность

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Татьяна Лозовенко
Европейское химическое агентство (ECHA) заявило, что Европейский союз должен принять меры для борьбы с присутствием опасных химикатов в чернилах для татуировок. Об этом сообщает The Brussels Times.
Фото: из открытых источников
На встрече на прошлой неделе в своей штаб-квартире в Хельсинки агентство решило обратить внимание на химические вещества, содержащиеся в используемых чернилах.
По оценкам агентства, у 12% европейцев есть татуировки. Теперь ECHA хочет ввести ограничения на использование в чернилах так называемых веществ CMR: канцерогенных или вызывающих рак, мутагенных, влияющих на развитие клеток, фертильность и репродуктивную систему.
Внимание привлекает и проблема, связанная с гигиеной и использованием нестерильных игл. На этой неделе Европейская комиссия предложила поправку к законодательству ЕС о химических веществах, чтобы защитить клиентов татуировщиков и студий перманентного макияжа от потенциальных опасностей.
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