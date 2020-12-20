ЕС начинает борьбу с тату: они провоцируют рак и влияют на фертильность

Европейское химическое агентство (ECHA) заявило, что Европейский союз должен принять меры для борьбы с присутствием опасных химикатов в чернилах для татуировок. Об этом сообщает The Brussels Times.

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На встрече на прошлой неделе в своей штаб-квартире в Хельсинки агентство решило обратить внимание на химические вещества, содержащиеся в используемых чернилах.

По оценкам агентства, у 12% европейцев есть татуировки. Теперь ECHA хочет ввести ограничения на использование в чернилах так называемых веществ CMR: канцерогенных или вызывающих рак, мутагенных, влияющих на развитие клеток, фертильность и репродуктивную систему.

Внимание привлекает и проблема, связанная с гигиеной и использованием нестерильных игл. На этой неделе Европейская комиссия предложила поправку к законодательству ЕС о химических веществах, чтобы защитить клиентов татуировщиков и студий перманентного макияжа от потенциальных опасностей.

"Комиссия проводит большую работу по обеспечению безопасности химических веществ, используемых в повседневных товарах", — сказал Тьерри Бретон, комиссар внутреннего рынка.

"Некоторые государства-члены ЕС уже сделали это, но мы стремимся сбалансировать меры по всему Евросоюзу", — добавил он.

"Здоровье и благополучие наших граждан — наш приоритет. Помимо аллергии и проблем с кожей, токсичные химические вещества, содержащиеся в чернилах для татуировок, могут вызывать другие неблагоприятные последствия для здоровья, такие как рак. Татуировка становится все более популярной в Европе. Вот почему мы срочно "регулируем" эти химические вещества прямо сейчас".

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