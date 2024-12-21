ЕС начинает штормить: кто из европейских лидеров отправится в РФ жаловаться на Зеленского

Чем ближе 1 января 2025 года, когда Украина прекратит транзит российского газа в Европу, тем сложнее остановка становится внутри ЕС. Так премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 декабря намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на фоне отказа Киева продолжать транзит российского газа по своей территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала Happy сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Транзит российского газа. Фото из открытых источников

Сербский президент рассказал, что он узнал о визите "неофициально", но это "вполне достоверно".

"В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны Евросоюза. И мне не нужно объяснять, какую реакцию это вызовет у других европейских лидеров. Это только показывает, насколько усложняется ситуация", — сказал Вучич.

Читайте также на портале "Комментарии" — Роберт Фицо заявил, что вопрос транзита газа через Украину является одним из главных разногласий между двумя странами. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас расходятся взгляды по транзиту газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов совершать транзит другого газа, кроме российского", – сказал Фицо, которого цитирует словацкое издание Pravda.

Также издание "Комментарии" сообщало – с 7:00 утра 1 января 2025 Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Это станет концом пятилетнего контракта, заключенного в 2019 году, и важным шагом в борьбе за энергетическую независимость страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина имеет четкую позицию по энергоресурсам России: страна выступает против любых форм поддержки агрессора, в том числе из-за покупки или транспортировки газа и нефти.



