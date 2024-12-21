ЕС начинает штормить: кто из европейских лидеров отправится в РФ жаловаться на Зеленского

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Кравцев Сергей
Чем ближе 1 января 2025 года, когда Украина прекратит транзит российского газа в Европу, тем сложнее остановка становится внутри ЕС. Так премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 декабря намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на фоне отказа Киева продолжать транзит российского газа по своей территории. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала Happy сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Транзит российского газа. Фото из открытых источников
Сербский президент рассказал, что он узнал о визите "неофициально", но это "вполне достоверно".
Читайте также на портале "Комментарии" — Роберт Фицо заявил, что вопрос транзита газа через Украину является одним из главных разногласий между двумя странами. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также издание "Комментарии" сообщало – с 7:00 утра 1 января 2025 Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Это станет концом пятилетнего контракта, заключенного в 2019 году, и важным шагом в борьбе за энергетическую независимость страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина имеет четкую позицию по энергоресурсам России: страна выступает против любых форм поддержки агрессора, в том числе из-за покупки или транспортировки газа и нефти.
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