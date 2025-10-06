ЕС начинает трясти: какие испытания ждут Урсулу фон дер Ляйен

Вотум недоверия в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, может стать для европейских политиков привычной практикой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, вотумы недоверия могут стать рутиной. Этот инструмент не является новым в договоре о ЕС, просто законодатели, похоже, осознали его необходимость.

В издании отметили, что два вотума недоверия на текущей неделе, а также тот, что фон дер Ляйен отбила в июле, инициировали отдельные группы, которые занимают достаточно маргинальное положение. Однако пока нет никаких признаков того, что они прекратят свои попытки.

В публикации говорится, в любом случае это не только формальные голосования о доверии. Другие важные вопросы второго срока фон дер Ляйен могут привести к референдумам о ее лидерстве. Даже, если голосование в парламенте не приведет к ее отставке, оно может ограничить полномочия фон дер Ляйен.

Депутат Европарламента, который согласился говорить на условиях анонимности, заявил, что впереди еще много голосований, которые станут испытанием лидерских качеств фон дер Ляйен.

По словам источника Politico, основные претензии к ней связаны с торговым соглашением с США, которое закрепилось за ней после подписания на гольф-поле американского президента Дональда Трампа в Шотландии, а также с вопросом бюджета ЕС.

С другой стороны, Европарламент может изменить свои правила, чтобы повысить количество подписей, необходимых для голосования о недоверии.

Анонимный представитель Еврокомиссии сказал, что "было бы хорошо повысить порог и вернуть достоинство этой процедуре", ведь чем чаще парламент ее использует, тем меньше она влияет.

В то же время чиновник уточнил, что переговоры с парламентом не ведутся – это его собственное решение.

"В парламенте чувствуется явное разочарование в отношении этой Комиссии, а именно в отношении фон дер Ляйен, ведь никогда не знаешь, когда изменится политическая конъюнктура", — сказал чиновник.

