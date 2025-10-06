logo

НОВОСТИ

На Западе заговорили о том, что помощь Украине может оказаться под вопросом: что произошло

The Guardian пишет о том, что победа антиукраинской партии в Чехии угрожает помощи Украине от ЕС

6 октября 2025, 10:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После победы миллиардера Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии увеличилась угроза дальнейшего ограничения поддержки Украины со стороны ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Авторы публикации подчеркивают, что предвыборное обещание Бабиша закончить военную помощь Украине сближает его со взглядами премьер-министров Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо.

"Это знаменует собой резкий поворот, поскольку уходящее чешское правоцентристское правительство Петра Фиалы поддерживало Украину с момента вторжения России в 2022 году. Вероятный будущий премьер-министр пообещал пересмотреть возглавляемую Чехией международную кампанию, начатую нынешним чешским правительством, которое поставило Украине 3,5 млн артиллерийских снарядов с 2024 года", — пишет издание.

В то же время после встречи с президентом Чехии Петром Павелом Бабиш заявил, что называть его потенциальным возмутителем спокойствия "несправедливо". Он также подтвердил свою проевропейскую позицию и желание, чтобы "Европа функционировала хорошо".

"Ежегодно мы отправляем 2,5 млрд евро из бюджета в Брюссель. И, конечно же, Брюссель помогает Украине. Так что, я думаю, мы в теме", — высказался Бабиш.

Политик также заявил украинским СМИ, что Украина "не готова к ЕС" и что "сначала нам нужно закончить войну". При этом Бабиш заявил, что готов обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Чехии завершился подсчет голосов после парламентских выборов и, к большому сожалению для Украины, поступают плохие новости. Победу одерживает партия ANO 2011 во главе с бывшим премьер-министром, умеренным евроскептиком Андреем Бабишем – ближайшим соратником одиозного премьера Венгрии Орбана. Об этом рассказал нардеп Игорь Гузь.




Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/oct/06/ukraine-war-briefing-snag-for-eus-support-of-kyiv-after-aid-opponent-wins-czech-election
