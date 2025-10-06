На Западе заговорили о том, что помощь Украине может оказаться под вопросом: что произошло

После победы миллиардера Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии увеличилась угроза дальнейшего ограничения поддержки Украины со стороны ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

Авторы публикации подчеркивают, что предвыборное обещание Бабиша закончить военную помощь Украине сближает его со взглядами премьер-министров Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо.

"Это знаменует собой резкий поворот, поскольку уходящее чешское правоцентристское правительство Петра Фиалы поддерживало Украину с момента вторжения России в 2022 году. Вероятный будущий премьер-министр пообещал пересмотреть возглавляемую Чехией международную кампанию, начатую нынешним чешским правительством, которое поставило Украине 3,5 млн артиллерийских снарядов с 2024 года", — пишет издание.

В то же время после встречи с президентом Чехии Петром Павелом Бабиш заявил, что называть его потенциальным возмутителем спокойствия "несправедливо". Он также подтвердил свою проевропейскую позицию и желание, чтобы "Европа функционировала хорошо".

"Ежегодно мы отправляем 2,5 млрд евро из бюджета в Брюссель. И, конечно же, Брюссель помогает Украине. Так что, я думаю, мы в теме", — высказался Бабиш.

Политик также заявил украинским СМИ, что Украина "не готова к ЕС" и что "сначала нам нужно закончить войну". При этом Бабиш заявил, что готов обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

