ЕС нашел способ ударить по «теневому флоту» Путина: через этот шаг озвереют в Москве

Европейский Союз готовится сделать еще один шаг для усиления санкционного давления на Россию. Новый пакет ограничений предусматривает, что страны-члены ЕС смогут продавать нефть и другие товары, конфискованные из судов российского теневого флота, который используется для обхода международных санкций. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на представителей Европейской комиссии.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

По словам европейских чиновников, в последнее время случаи задержания судов, перевозящих российскую нефть в обход ценовых ограничений, участились. Именно поэтому возникла необходимость определить дальнейшую судьбу дорогостоящих грузов после их конфискации. Новые правила позволят государствам не только изымать такие товары, но и реализовывать их официально.

Речь идет не только о нефти, которая остается главным источником валютной выручки для Кремля, но и о других грузах, в частности зерно, если оно перевозилось с нарушением санкционного режима.

Одним из примеров стала операция Бельгии, еще в марте задержавшая в Северном море танкер с примерно 330 тысячами баррелей российской нефти. При нынешних ценах стоимость такого груза оценивается в десятки миллионов долларов.

Главная дипломат ЕС Кая Каллас также сообщила, что европейские службы морской безопасности проверили связанное с Россией судно MV South Star в Средиземном море. По ее словам, каждый рейс "теневого флота" помогает финансировать российскую военную машину, потому санкции теперь дополняются активными действиями на море.

Кроме того, новый санкционный пакет предусматривает продление механизма ограничения цены на российскую нефть. В Брюсселе прогнозируют, что только этот инструмент в течение следующего года может лишить Кремль около 3,5 млрд. долларов нефтяных доходов, еще более сократив возможности России финансировать войну против Украины.

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