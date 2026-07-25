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ЄС знайшов спосіб вдарити по «тіньовому флоту» Путіна: через цей крок озвіріють у Москві

Брюссель змінює правила санкцій: країни Євросоюзу отримають право реалізовувати вилучені вантажі з російських танкерів, позбавляючи Кремль мільярдних доходів

25 липня 2026, 16:50
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Кравцев Сергей

Європейський Союз готується зробити ще один крок для посилення санкційного тиску на Росію. Новий пакет обмежень передбачає, що країни-члени ЄС зможуть продавати нафту та інші товари, конфісковані із суден російського "тіньового флоту", який використовується для обходу міжнародних санкцій. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на представників Європейської комісії.

ЄС знайшов спосіб вдарити по «тіньовому флоту» Путіна: через цей крок озвіріють у Москві

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

За словами європейських чиновників, останнім часом випадки затримання суден, які перевозять російську нафту в обхід цінових обмежень, почастішали. Саме тому виникла необхідність визначити подальшу долю дороговартісних вантажів після їх конфіскації. Нові правила дозволять державам не лише вилучати такі товари, а й офіційно реалізовувати їх.

Йдеться не тільки про нафту, яка залишається головним джерелом валютних надходжень для Кремля, а й про інші вантажі, зокрема зерно, якщо воно перевозилося із порушенням санкційного режиму.

Одним із прикладів стала операція Бельгії, яка ще у березні затримала в Північному морі танкер із приблизно 330 тисячами барелів російської нафти. За нинішніх цін вартість такого вантажу оцінюється у десятки мільйонів доларів.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також повідомила, що європейські служби морської безпеки перевірили пов'язане з Росією судно MV South Star у Середземному морі. За її словами, кожен рейс "тіньового флоту" допомагає фінансувати російську військову машину, тому санкції тепер доповнюються активними діями на морі.

Крім того, новий санкційний пакет передбачає продовження механізму обмеження ціни на російську нафту. У Брюсселі прогнозують, що лише цей інструмент протягом наступного року може позбавити Кремль близько 3,5 млрд доларів нафтових доходів, ще більше скоротивши можливості Росії фінансувати війну проти України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль готується до жорстких заходів через тривалу війну: яке рішення на столі у Путіна.



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Джерело: https://www.euractiv.com/news/european-capitals-approve-sale-of-confiscated-russian-oil/
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