Перед тем, как говорить о миротворцах Европейского Союза в Украине, нужно достичь мира, а Россия на это не настроена. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

"Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно", – заявила высокая представительница ЕС.

Топ-дипломат Евросоюза вспомнила интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону, из которого видно, что Россия не отказалась от своих целей.

"Мы не можем это обсуждать", – отметила Каллас.

Читайте также на портале "Комментарии" — в медиа появилась еще одна публикация со ссылкой на источники о том, что темой обсуждения на встрече западных лидеров в Брюсселе на следующей неделе будут возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на пятерых информированных собеседников.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Министерства обороны и Министерства иностранных дел Италии высказали свое мнение относительно предложения отправить европейских миротворцев для установления мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Ansa.it.

Министр обороны Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

При этом, глава Минобороны Италии выразил надежду "говорить о мире и поддержании мира как можно быстрее в Украине" и подчеркнул готовность его страны поспособствовать этому.



