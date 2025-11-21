ЕС не может отойти от шока: что происходит с Европой после обнародования мирного плана Трампа

Большинство лидеров Европейского Союза находятся в жутком разочаровании после того, как проявился подход США к решению войны в Украине. они называют "очень плохим мирным планом", который предложил Вашингтон и который предусматривает жесткие уступки Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с новым предложением США, который заявил, что это лишь перечень "пунктов для удовлетворения российского диктатора Путина и очень плохой план".

"Но сигналы свидетельствуют о том, что украинцы должны это принять. Киев четко дает понять, что давление на Украину является лишним и никому не поможет", — сказал он.

Другой европейский чиновник заявил, что время последних усилий Белого дома является особенно неудачным, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский "уже переживает тяжелое давление из-за военных достижений России и внутренних проблем, вызванных коррупционным скандалом".

Как отмечает издание, европейцы сталкиваются с еще одним суровым осознанием: их усилия выхватить себе место за столом переговоров, согласившись оплатить военную помощь Украине, похоже, не дают результатов.

"Как европейцы имеют так мало возможностей влияния, даже когда мы сейчас оплачиваем весь счет?" — подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС, назвав предложенные уступки, которых требуют от Украины, "неразумными".

Обозреватель напомнил, что предложенный план из 28 пунктов был подготовлен переговорщиком Трампа Стивом Уиткоффом и кремлевским чиновником Кириллом Дмитриевым без участия Европы и Украины. В этом плане фактически замаскированы все ключевые российские требования, которые Москва ранее озвучивала неоднократно.



