ЄС не може відійти від шоку: що відбувається з Європою після оприлюднення мирного плану Трампа

Більшість лідерів Європейського Союзу перебувають у жахливому розчаруванні після того, як виявився підхід США до вирішення війни в Україні. вони називають "дуже поганим мирним планом", який запропонував Вашингтон і який передбачає жорсткі поступки Києва. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання "Politico".

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ цитує високопосадовця ЄС, знайомого з новою пропозицією США, який заявив, що це лише перелік "пунктів для задоволення російського диктатора Путіна і дуже поганий план".

"Але сигнали свідчать про те, що українці мають це прийняти. Київ чітко дає зрозуміти, що тиск на Україну зайвий і нікому не допоможе", — сказав він.

Інший європейський чиновник заявив, що час останніх зусиль Білого дому є особливо невдалим з огляду на те, що президент України Володимир Зеленський "вже переживає тяжкий тиск через військові досягнення Росії та внутрішні проблеми, викликані корупційним скандалом".

Як зазначає видання, європейці стикаються з ще одним суворим усвідомленням: їхні зусилля вихопити собі місце за столом переговорів, погодившись сплатити за військову допомогу Україні, схоже, не дають результатів.

"Як європейці мають так мало можливостей впливу, навіть коли ми зараз оплачуємо весь рахунок?" — наголосив високопосадовець ЄС, назвавши запропоновані поступки, яких вимагають від України, "нерозумними".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна та Європа не можуть повністю відмовитися від запропонованого США за "мирним планом" через ризик відштовхнути Дональда Трампа. Як передає портал "Коментарі", про це пише оглядач Sky News Домінік Вагхорн.

Оглядач нагадав, що запропонований план із 28 пунктів був підготовлений переговорником Трампа Стівом Уіткоффом та кремлівським чиновником Кирилом Дмитрієвим без участі Європи та України. У цьому плані фактично замасковані всі ключові російські вимоги, які раніше Москва озвучувала неодноразово.



