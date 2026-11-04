ЕС не обещает Украине членство: что теперь Брюссель предлагает Киеву

Европейский Союз готовит для Украины более осторожный сценарий евроинтеграции, который не предусматривает никаких гарантий относительно сроков вступления в объединение. Как сообщает Politico со ссылкой на документ Европейской комиссии, Брюссель намерен установить ограниченные ориентиры реформ на 2027 год, одновременно требуя от Киева существенно ускорить изменения в сфере верховенства права.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

В подготовленной дорожной карте определены семь направлений, по которым Украина потенциально сможет предварительно завершить переговоры в следующем году. В первой половине 2027 года речь идет об образовании и культуре. Во второй – об интеллектуальной собственности, занятости, социальной и промышленной политике, научных исследованиях, внешних отношениях, а также безопасности.

При этом Еврокомиссия подчеркивает: без серьезного прогресса в судебной системе и обеспечении верховенства права дальнейшее продвижение будет затруднено. Выполнение ключевых требований в этой сфере в первой половине 2027 года рассматривается как необходимое условие для предварительного закрытия переговорных направлений.

Еще один тревожный сигнал для Киева – разница в темпах евроинтеграции Украины и Молдовы. Согласно документу, Кишинев потенциально способен продвинуться более чем по 20 переговорным кластерам, тогда как для Украины обозначены семь приоритетных направлений.

Брюссель также рассчитывает до конца 2026 года открыть два оставшихся заблокированных кластера, связанных с экологической политикой, транспортом, сельским хозяйством и ресурсами.

Впрочем, даже успешное завершение переговоров не означает автоматического вступления. Украине предстоит согласовать договор о присоединении, который должны будут одобрить и ратифицировать государства ЕС.

В Еврокомиссии признают, что война серьезно осложняет проведение необходимых преобразований. Поэтому дорожную карту называют гибким документом, который может пересматриваться по мере выполнения обязательств.

Главный вывод для Киева очевиден: европейская перспектива остается открытой, но Брюссель пока не готов превращать политические обещания в конкретную дату вступления.

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