ЄС не обіцяє Україні членства: що тепер Брюссель пропонує Києву

Європейський Союз готує для України обережніший сценарій євроінтеграції, який не передбачає жодних гарантій щодо термінів вступу до об'єднання. Як повідомляє Politico з посиланням на документ Європейської комісії, Брюссель має намір встановити обмежені орієнтири реформ на 2027 рік, водночас вимагаючи від Києва суттєво прискорити зміни у сфері верховенства права.

Членство України в ЄС. Фото: з відкритих джерел

У підготовленій дорожній карті визначено сім напрямків, за якими Україна потенційно зможе попередньо завершити переговори наступного року. У першій половині 2027 року йдеться про освіту та культуру. У другій – про інтелектуальну власність, зайнятість, соціальну та промислову політику, наукові дослідження, зовнішні відносини, а також безпеку.

При цьому Єврокомісія наголошує: без серйозного прогресу в судовій системі та забезпеченні верховенства права подальше просування буде утруднене. Виконання ключових вимог у цій сфері у першій половині 2027 року розглядається як необхідна умова попереднього закриття переговорних напрямів.

Ще один тривожний сигнал для Києва – різниця у темпах євроінтеграції України та Молдови. Згідно з документом, Кишинів потенційно здатний просунутися більш ніж 20 переговорними кластерами, тоді як для України позначені сім пріоритетних напрямків.

Брюссель також розраховує до кінця 2026 року відкрити два заблоковані кластери, що залишилися, пов'язаних з екологічною політикою, транспортом, сільським господарством і ресурсами.

Втім, навіть успішне завершення переговорів не означає автоматичного вступу. Україна має узгодити договір про приєднання, який мають схвалити та ратифікувати держави ЄС.

У Єврокомісії визнають, що війна серйозно ускладнює проведення необхідних перетворень. Тому дорожню карту називають гнучким документом, який може переглядатись у міру виконання зобов'язань.

Головний висновок для Києва очевидний: європейська перспектива залишається відкритою, але Брюссель поки що не готовий перетворювати політичні обіцянки на конкретну дату вступу.

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