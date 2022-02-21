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ЕС не поддержал введение санкций против России: в чем причина

ЕС говорит, что еще не время вводить санкции против России

сегодня, 13:40
Автор:

Карина Ожерельева
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ЕС пока не будет вводить санкции против России, заявил в понедельник, 21 февраля, глава блока по вопросам внешней политики, отбросив призыв Киева принять такие шаги сейчас, чтобы предотвратить войну, а не ждать, пока российское вторжение станет возможным. Об этом сообщает Reuters.

ЕС не поддержал введение санкций против России: в чем причина

Жозеп Боррель - фото из открытых источников

Западные страны опасаются, что скопление российских войск вблизи Украины в последние недели является прелюдией к вторжению, которое Москва отрицает. Соединенные Штаты и европейские союзники заявили, что любое нападение повлечет за собой "массовые" санкции против Москвы.

"Мы ожидаем решений. Есть много решений, которые Европейский Союз может принять сейчас, чтобы прислать четкие сообщения России о том, что ее эскалация не будет допущена, и Украина не останется сама. Мы считаем, что есть веские и законные причины сейчас ввести хотя бы некоторые санкции, чтобы продемонстрировать, что Европейский Союз не только говорит о санкциях", — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по прибытии в Брюссель для выступления на запланированной на регулярном уровне встрече министров иностранных дел ЕС.

Но верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, а также собравшиеся некоторые министры иностранных дел дали понять, что блок пока не планирует вводить санкции. Боррель заявил, что созывает внеочередное заседание ЕС, чтобы согласовать санкции, "когда наступит момент".

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскрыла некоторые подробности санкций, которыми Запад намерен ударить по России, если в Кремле отдадут команду российским войскам начать наступление на Украину.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/stop-playing-with-peoples-lives-eastern-ukraine-germany-tells-russia-2022-02-21/
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