ЕС не согласен с планом Трампа по завершению войны в Украине: какие шаги предпринимает в ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС не согласен с планом Трампа по завершению войны в Украине: какие шаги предпринимает в ответ

WSJ пишет о том, что лидеры ЕС экстренно готовят альтернативный план завершения войны в Украине

21 ноября 2025, 10:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лидеры стран Евросоюза принялись оперативно разрабатывать собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева, нежели тот, который предложила администрация Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

ЕС не согласен с планом Трампа по завершению войны в Украине: какие шаги предпринимает в ответ

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, европейские политики пытаются убедить Киев поддержать проект их документа, который, по мнению ЕС, учитывает более выгодные для Украины условия.

"Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательства присоединиться к нему", — говорится в публикации.

Также по мнению авторов издания, подготовкой нового плана Европа может выражая недовольство предложением США.

При этом ожидается, что сегодня госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.

Лидеры ЕС в частных беседах называют план президента США Дональда Трампа "капитуляцией Украины" и будут пытаться использовать связи в Вашингтоне, чтобы отговорить администрацию от этого предложения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Европа не могут полностью отказаться от предложенный США по "мирному плану" из-за риска оттолкнуть Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

Обозреватель напомнил, что предложенный план из 28 пунктов был подготовлен переговорщиком Трампа Стивом Уиткоффом и кремлевским чиновником Кириллом Дмитриевым без участия Европы и Украины. В этом плане фактически замаскированы все ключевые российские требования, которые Москва ранее озвучивала неоднократно.




