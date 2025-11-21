ЕС не согласен с планом Трампа по завершению войны в Украине: какие шаги предпринимает в ответ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Лидеры стран Евросоюза принялись оперативно разрабатывать собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева, нежели тот, который предложила администрация Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, европейские политики пытаются убедить Киев поддержать проект их документа, который, по мнению ЕС, учитывает более выгодные для Украины условия.
Также по мнению авторов издания, подготовкой нового плана Европа может выражая недовольство предложением США.
При этом ожидается, что сегодня госсекретарь Марко Рубио обсудит американскую инициативу с европейцами.
Лидеры ЕС в частных беседах называют план президента США Дональда Трампа "капитуляцией Украины" и будут пытаться использовать связи в Вашингтоне, чтобы отговорить администрацию от этого предложения.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Европа не могут полностью отказаться от предложенный США по "мирному плану" из-за риска оттолкнуть Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.
Обозреватель напомнил, что предложенный план из 28 пунктов был подготовлен переговорщиком Трампа Стивом Уиткоффом и кремлевским чиновником Кириллом Дмитриевым без участия Европы и Украины. В этом плане фактически замаскированы все ключевые российские требования, которые Москва ранее озвучивала неоднократно.