ЄС не згоден із планом Трампа щодо завершення війни в Україні: які кроки здійснює у відповідь

Лідери країн Євросоюзу почали оперативно розробляти власний план щодо завершення війни в Україні, який має бути вигіднішим для Києва, ніж той, який запропонувала адміністрація Трампа. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що європейські політики намагаються переконати Київ підтримати проект їхнього документа, який, на думку ЄС, враховує вигідніші для України умови.

"Європа сподівається підготувати план протягом кількох днів, але Київ поки що не взяв на себе зобов'язання приєднатися до нього", — йдеться у публікації.

Також, на думку авторів видання, підготовкою нового плану Європа може висловлювати невдоволення пропозицією США.

Очікується, що сьогодні держсекретар Марко Рубіо обговорить американську ініціативу з європейцями.

Лідери ЄС у приватних бесідах називають план президента США Дональда Трампа "капітуляцією України" і намагатимуться використати зв'язки у Вашингтоні, щоб відмовити адміністрацію від цієї пропозиції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна та Європа не можуть повністю відмовитися від запропонованого США за "мирним планом" через ризик відштовхнути Дональда Трампа. Як передає портал "Коментарі", про це пише оглядач Sky News Домінік Вагхорн.

Оглядач нагадав, що запропонований план із 28 пунктів був підготовлений переговорником Трампа Стівом Уіткоффом та кремлівським чиновником Кирилом Дмитрієвим без участі Європи та України. У цьому плані фактично замасковані всі ключові російські вимоги, які раніше Москва озвучувала неодноразово.



