ЕС не спешит за стол переговоров: в Брюсселе готовят новый удар по России

Европейский Союз пока не будет назначать специального представителя для возможных переговоров о завершении войны в Украине. В Брюсселе считают, что сначала необходимо определить общую стратегию и понять, какую именно роль ЕС должен играть в потенциальном диалоге с Москвой. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на европейских дипломатов.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Вопрос обсуждался во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС на Кипре. По информации источников, глава европейской дипломатии Кая Каллас и ряд ключевых государств-членов, включая Германию, выступили против поспешного назначения переговорщика.

В Евросоюзе опасаются, что без четкой позиции такой шаг может оказаться символическим и не даст реального результата. Сейчас в Брюсселе пытаются определить, каким должен быть формат возможных переговоров, какие условия ЕС считает приемлемыми и как именно можно усилить дипломатическое давление на Кремль.

При этом европейские чиновники все меньше верят в заявления Владимира Путина о готовности к прекращению войны. В кулуарах ЕС считают, что Москва продолжает использовать тему переговоров как инструмент затягивания времени и давления на Запад.

Именно поэтому параллельно с обсуждением дипломатических механизмов Евросоюз готовит новый пакет ограничений против России. По данным европейских дипломатов, уже в ближайшее время Еврокомиссия может представить 21-й пакет санкций.

Ожидается, что новые меры ударят по финансовому сектору РФ, а также по компаниям и структурам, связанным с российской оборонной промышленностью. В Брюсселе рассчитывают усилить экономическое давление на Москву и ограничить возможности Кремля финансировать войну.

Таким образом, ЕС пока делает ставку не на посредничество, а на дальнейшее усиление санкционного и политического давления, пытаясь выработать единую линию перед любыми возможными переговорами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин и Трамп остались без козырей: кто теперь празднует победу.



